Россиян предупредили о сбоях в работе сервисов Google и возможных рисках

Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ) сообщил о потенциальных проблемах в работе сервисов Google. Соответствующая информация появилась в телеграм-канале организации.

РОЦИТ получает жалобы от пользователей на неполадки в почтовом сервисе Gmail, главным образом связанные с невозможностью регистрации новых аккаунтов и проблемами с двухфакторной аутентификацией: пользователи не получают SMS-коды для подтверждения. Проблемы не носят массового характера, но уже стали причиной для обеспокоенности.

РОЦИТ предупреждает, что подобные сбои — это повод задуматься о надежности использования почтового аккаунта от Google, особенно учитывая существующие сложности с работой серверов западных IT-компаний в России. Эти проблемы уже затронули YouTube и могут распространиться на другие сервисы корпорации.

Потеря доступа к почтовому аккаунту может стать критической, если, например, через него осуществляется вход на важные сервисы, такие как «Госуслуги». Особую сложность создает то, что Gmail не является отдельным сервисом — он связан с общим аккаунтом Google, который необходим большинству пользователей Android-устройств для доступа к Google Play и другим приложениям.

Кроме того, взлом почты Google может открыть злоумышленникам доступ к обширной информации о пользователе, что представляет серьёзную угрозу кибербезопасности, особенно если почта привязана к другим важным аккаунтам.

В связи с этим РОЦИТ не рекомендует использовать почтовые аккаунты Google в качестве основного средства связи. Центр советует рассмотреть более безопасные и стабильные отечественные почтовые сервисы, такие как «Яндекс Почта», Mail.ru от VK или почтовый сервис Rambler. Российские платформы обладают более развитой системой кибербезопасности, а также предлагают более надёжную многофакторную аутентификацию. На практике это выражается в том, что SMS от российских сервисов поступают быстрее и стабильнее.

Для пользователей Android, не имеющих доступа к Google Play, проблему можно решить с помощью альтернативных магазинов приложений, таких как RuStore, который предлагает широкий выбор приложений, мессенджеров, утилит и игр.