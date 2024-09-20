Традиционный ежегодный праздник «Осенины» пройдёт в Рязани 21 сентября

21 сентября в Музее-усадьбе И. П. Павлова в Рязани состоится традиционный ежегодный праздник «Осенины», посвященный окончанию летнего сезона. Об этом сообщила пресс-служба правительства Рязанской области.

«Осенины» — завершающее мероприятие фестиваля «Яблоневый сад», в рамках которого в летний период проходят Сиреневый бал, Праздник яблока, творческие встречи и мастер-классы. В этом году он посвящен 175-летию со дня рождения И. П. Павлова и 120-летию получения им Нобелевской премии.

Начнется встреча с чина освящения Павловского сада, который проведут священнослужители Борисо-Глебского кафедрального собора, после чего они расскажут о празднике Рождества Пресвятой Богородицы, который приходится на 21 сентября. Будут действовать танцевальные и поэтические площадки.

В программе: выступления лауреатов песенных конкурсов Галины Коробковой, Анатолия Ивахина, Татьяны Петровичевой и Александра Горбенко, которые исполнят романсы и эстрадные хиты. Поэтические номера представят член «Клуба друзей» музея Валентина Липина и член Российского союза профессиональных литераторов Татьяна Рослова. Гости увидят выступления танцевальных пар.

Вход на мероприятие по предварительной записи по телефону +7 (4912) 28-42-25.