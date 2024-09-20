На набережной в Рязани построят маяк и три пристани

В 2025 году планируется разработать проект благоустройства набережной рек Трубеж и Оки в Рязани, рассказал во время сегодняшнего отчёта вице-губернатор Рязанской области Артем Бранов в своем отчете.
Набережная длиной три километра от Кремля до Орехового озера станет частью проекта Большого пешеходного маршрута. Бранов отметил, что без благоустройства этой территории маршрут будет неполным и разорванным.
Проект предусматривает создание пространства, гармонично вписывающегося в окружающую природу. Здесь планируется обустроить три пристани, амфитеатр, пешеходные дорожки, кафе и маяк.
По словам Бранова, проект будет готов в 2025 году, к строительству приступят при наличии финансирования.