Пятница, 20 сентября, 2024

На набережной в Рязани построят маяк и три пристани

Автор: Алексей Самохин

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В 2025 году планируется разработать проект благоустройства набережной рек Трубеж и Оки в Рязани, рассказал во время сегодняшнего отчёта вице-губернатор Рязанской области Артем Бранов в своем отчете.

Набережная длиной три километра от Кремля до Орехового озера станет частью проекта Большого пешеходного маршрута. Бранов отметил, что без благоустройства этой территории маршрут будет неполным и разорванным.

«К сожалению, набережная вдоль рек Трубеж и Оки — от кремлевской пристани до Орехового озера — сейчас не используется городом из-за труднодоступности, отсутствия точек притяжения и благоустройства», — отметил вице-губернатор.

Проект предусматривает создание пространства, гармонично вписывающегося в окружающую природу. Здесь планируется обустроить три пристани, амфитеатр, пешеходные дорожки, кафе и маяк.

По словам Бранова, проект будет готов в 2025 году, к строительству приступят при наличии финансирования.

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