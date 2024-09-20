Пятница, 20 сентября, 2024

Экс-начальник Академии ФСИН Александр Крымов арестован до 19 декабря

Автор: Алексей Самохин

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19 сентября Советский районный суд Рязани рассмотрел ходатайство о мере пресечения для экс-начальника Академии ФСИН Александра Крымова. Подробности сообщила пресс-служба суда.

Крымов, генерал-майор внутренней службы в отставке, бывший начальник Академии права и управления Федеральной службы исполнения наказаний, обвиняется в присвоении или растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Вместе с ним по делу проходит бывший первый заместитель начальника Академии, обвиняемый в пособничестве в совершении этого преступления (ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Заместитель прокурора Рязанской области ходатайствовал об изменении меры пресечения для Крымова с запрета определённых действий на заключение под стражу. Суд удовлетворил это ходатайство и постановил заключить Крымова под стражу сроком на три месяца, с 19 сентября по 19 декабря 2024 года. Крымов немедленно взят под стражу в зале суда.

Постановление суда ещё не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Рязанский областной суд в течение трёх суток со дня вынесения.

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