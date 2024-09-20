Пятница, 20 сентября, 2024

Жительница Ряжска заявила, что врачи «отправили в мир иной человека»

Автор: 7info7

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Фото: t.me/pavelmalkov_official

Жительница Ряжска обвинила врачей Ряжского ММЦ в смерти своего знакомого. Пост пользовательницы соцсети опубликовала группа «Подслушано Ряжск».

Женщина рассказала, что человек с серьезным заболеванием сердца и тяжелой одышкой поступил в отделение к терапевту из Ухолова. Врач сделала ему 8 капельниц и отправила домой без каких-либо консультаций.

Дома мужчине стало хуже. Он обратился к врачу в поликлинику, объяснив свое тяжелое состояние: постоянный сильный кашель и сильная одышка с хрипами.

«Терапевт сказала мне, что ей, видите ли, некогда. Больной просил направление в Рязань, она ответила, чтобы мы приходили в понедельник по записи, а в четверг он умер от обширного инфаркта», — написала женщина.

По мнению автора поста, «своей халатностью медики поспособствовали смерти человека».

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