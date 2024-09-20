Пятница, 20 сентября, 2024

Корпорация развития Рязанской области помогает в строительстве уникального для России завода

Автор: Алексей Самохин

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Статус реализации крупнейшего инвестпроекта, находящегося на сопровождении Корпорации развития, ООО «ОКТАФАРМА-ФАРМИМЭКС» — продолжение стройки. Об этом сообщил в телеграм-канале зампред правительства Рязанской области Артём Никитин.

19 сентября гендиректор Корпорации развития Рязанской области Вячеслав Несин и гендиректор ООО «ОКТАФАРМА-ФАРМИМЭКС» Эндрю Дуглас Смит встретились в Скопинском районе на стройплощадке, где с 2018 года ведется реализация инвестиционного проекта — строительство первого в России фармацевтического завода полного цикла, на котором будут производиться уникальные препараты на основе плазмы крови. Участники рабочей встречи познакомились со статусом реализации проекта и обсудили будущую поддержку Корпорации развития в реализации инвестпроекта.

Гендиректор Корпорации развития Вячеслав Несин заявил о готовности оказать посильное содействие в оптимизации логистических процессов. В том числе, он заявил, что уже в этом году на территории индустриального парка «Рязанский» начнется строительство таможенного пункта, где будет организована процедура таможенного контроля и созданы условия для временного хранения грузов.

На огромной площади фармацевтического предприятия — 32 тысячи квадратных метров — запланировано возведение производственных, инженерных и технических объектов, включая лабораторный комплекс и склад для хранения сырья и готовой продукции. Ранее было завершено строительство коттеджного поселка для будущих сотрудников завода, строительство которого также сопровождала Корпорация развития.

Общий объем инвестиций в фармацевтический завод ООО «ОКТАФАРМА-ФАРМИМЭКС» составляет более 5 млрд рублей. На производстве будет создано более 250 рабочих мест для высококвалифицированного персонала.

Вывод предприятия на проектную мощность запланирован на 2028 год.

Корпорация развития Рязанской области помогает в строительстве уникального для России завода
Корпорация развития Рязанской области помогает в строительстве уникального для России завода
Корпорация развития Рязанской области помогает в строительстве уникального для России завода
Корпорация развития Рязанской области помогает в строительстве уникального для России завода

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