В Рязани волонтёры закрасили рекламу наркотиков во время акции «Чистые стены»

В Рязани состоялась профилактическая акция «Чистые стены». Её цель — борьба с незаконной рекламой наркотиков, которую оставляют на фасадах зданий, остановках и в других общественных местах.

В рамках акции волонтёры Центра профилактики асоциальных явлений среди молодёжи «Мой выбор» вместе с сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Рязанской области выявили и устранили 67 надписей.

Все они содержали ссылки на интернет-ресурсы, пропагандирующие наркотические и психотропные вещества.