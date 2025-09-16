В Рязани в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» обновили парк Морской Славы

Губернатор Павел Малков отметил, что в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в этом году благоустраиваются 20 территорий в 19 муниципалитетах. Жители сами выбирали, какое пространство обновить по проекту «Формирование комфортной городской среды».

Глава администрации города Рязани Виталий Артемов в рамках субботнего объезда осмотрел обновленное общественное пространство парк Морской Славы. Об этом он сообщил на своих страницах в социальных сетях.

«Восстановлена дорожно-тропиночная сеть, отремонтированы гранитные ступени мемориальной зоны, оборудована новая детская площадка с безопасным прорезиненным покрытием, появилась система паркового освещения и видеонаблюдения, установлены лавочки и урны», – отметил Виталий Артемов.

В данный момент устраняются незначительные дефекты, допущенные при укладке гранитных ступеней памятного знака «Воинам-морякам».

Рязанцы уже оценили обновленное общественное пространство. Парк стал еще одним местом притяжения жителей микрорайона Канищево.

Ранее благоустройство парка Морской славы оценил рязанский архитектор Андрей Пеков.