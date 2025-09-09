Рязанский архитектор оценил благоустройство парка Морской славы

Рязанский архитектор Андрей Пеков оценил преображение парка Морской славы в микрорайоне Канищево. Своим впечатлением от его посещения он поделился в телеграм-канале «Рязанская серия».

Архитектор напомнил, что в 2019 году в парке на активистских началах появилась бетонная дорожка вдоль склона. Спустя год были обустроены четыре деревянные смотровые площадки. И вот в 2024-2025 годах здесь установили дюжину лавочек.

«Казалось бы, мелочь, но она сильно добавила жизни — за два часа, что я снимал парк, практически не было свободных мест. Вид здесь и правда особенный, а освещение мягко подчёркивает его, не слепя. Сходите посмотреть ближе к сумеркам — в Рязани таких впечатлений больше не получите», — отметил Андрей Пеков.

В июле 2025 года о ходе благоустройства парка Морской Славы рассказал глава администрации Рязани Виталий Артёмов. На тот момент готовность объекта составляла 40%. Работы проводятся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Все работы планировали завершить к 15 августа этого года. Пока о сдаче объекта не сообщалось.