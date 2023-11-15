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В Рязани установлено уже 12 миниатюрных скульптур «Грибы с глазами»

7info

На сегодняшний день в Рязани установлено уже 12 миниатюрных скульптур «Грибы с глазами», сообщает пресс-служба городской администрации.

— Каждая из них выполнена с вниманием к деталям, создающим ярко выраженный характер и настроение каждого персонажа, — говорится в сообщении.

В дополнение к уже установленным в центре города арт-объектам в виде грибов, выступающих в роли различных персонажей, установили еще три скульптуры: Гриб-дозорный, Гриб-художник и Грибная капелла.

Около Глебовского моста при входе в Кремль появился Гриб-дозорный, который из высокой травы высматривает недругов. Неподалеку от него, на набережной, разместился Гриб-художник, рисующий вид Кремля с натуры. А на площади Победы, перед Муниципальным культурным центром, хор грибов-опят выступает с музыкальным номером.

Авторами этих миниатюр также являются рязанские скульпторы Полина и Василий Горбуновы. Их творения стали уникальными местами притяжения горожан и туристов. Установленные в разных местах исторического центра «грибы с глазами» рассказывают об истории Рязани, иллюстрируют моменты современности.

В Рязани установлено уже 12 миниатюрных скульптур «Грибы с глазами»
В Рязани установлено уже 12 миниатюрных скульптур «Грибы с глазами»
В Рязани установлено уже 12 миниатюрных скульптур «Грибы с глазами»
В Рязани установлено уже 12 миниатюрных скульптур «Грибы с глазами»
В Рязани установлено уже 12 миниатюрных скульптур «Грибы с глазами»
В Рязани установлено уже 12 миниатюрных скульптур «Грибы с глазами»
В Рязани установлено уже 12 миниатюрных скульптур «Грибы с глазами»
В Рязани установлено уже 12 миниатюрных скульптур «Грибы с глазами»

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