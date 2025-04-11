Жители Рязани обратили внимание на недобросовестное поведение некоторых таксистов, работающих у железнодорожного вокзала «Рязань-2».

Как рассказала КП-Рязань местная жительница, водители завышают цены для военнослужащих, возвращающихся домой из зоны проведения специальной военной операции.

По её словам, она стала свидетелем ситуации, когда несколько мужчин в военной форме попросили таксистов довезти их до вокзала «Рязань-1». Один водитель озвучил цену в 600 рублей, другой — 500 рублей, несмотря на то что расстояние между вокзалами составляет менее километра.

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«Они ехали в отпуск транзитом через Рязань и не ориентировались в городе. Видно было, что они в форме, наверняка при деньгах — и на этом таксисты, видимо, решили заработать», — рассказала рязанка.

Женщина предложила военнослужащим сопровождение до второго вокзала пешком, но отметила, что прогулка оказалась не из приятных: улица Вокзальная оказалась неприспособленной для пешеходов — всюду грязь и лужи.

Согласно данным популярных агрегаторов, средняя стоимость поездки от «Рязань-2» до «Рязань-1» составляет от 150 до 250 рублей. Озвученные водителями суммы превышают стандартную цену в два-три раза.