В Рязани — Столице любительского хоккея — стартовал очередной сезон НХЛ

Во вторник, 4 октября, во Дворце спорта «Олимпийский» в Рязани состоялась торжественная церемония открытия регионального этапа XII Всероссийского Фестиваля по хоккею среди любительских команд, «Ночная хоккейная лига».

Участников состязаний приветствовали губернатор Рязанской области Павел Малков, двукратный Олимпийский чемпион, гендиректора НХЛ Алексей Касатонов, тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов и президент Федерации хоккея Рязанской области, региональный представитель Ночной хоккейной лиги Олег Смирнов.

— Сегодня у нас большое спортивное событие. НХЛ, созданной по инициативе Владимира Путина, уже более десяти лет. Рязанская область с удовольствием участвует в этом движении. В этом сезоне впервые в региональной НХЛ представлены все четыре дивизиона, а всего в регионе хоккеем занимается около 9000 человек, — отметил Павел Малков и пожелал участникам турнира удачи.

— Одна из наших основных задач — вовлечь в занятия хоккеем как можно больше людей, — отметил Олег Смирнов. — Самый главный результат нашей работы — масса людей, занимающихся хоккеем. В России этот вид, в том числе и благодаря Ночной хоккейной лиги, является спортом номер один.

Слова Смирнова подтверждают цифры статистики: в первом сезоне в рязанском турнире принимали участие 7 любительских команд, около 100 человек. Уже тогда это было рекордом. Сегодня, спустя 11 лет, на старт вышло уже 46 команд, участвуют более 1000 спортсменов. Плюс люди, которые вовлечены в турнир: члены семей хоккеистов, друзья, коллеги, многочисленные болельщики.

Алексей Касатонов на пресс-конференции отметил, что этого удалось добиться благодаря тому, что региональным представителем лиги в Рязанской области является такой человек, как Олег Смирнов.

Проект «Ночная Хоккейная Лига» был основан 2011 году по инициативе и при участии президента РФ Владимира Путина, министра обороны РФ Сергея Шойгу, а также известных российских и советских хоккеистов Александра Якушева и Вячеслава Фетисова. Цель: развитие и популяризация массового любительского хоккея в России.

Рязанская область на протяжении 11 сезонов признается лучшей по количеству участников, качеству организации турнира и информационного сопровождения.

Благодаря поддержке партнёров и ответственной работе коллектива «НХЛ Рязань», регион с гордостью носит звание — «Рязань — Столица любительского хоккея».

В сезоне 2022-2023, с октября по март, за победу команды будут биться в четырёх дивизиона: «Лига Надежды», «Лига мечты», «Любитель 40+», «Любитель 50+». Всего на лёд выйдет 46 команд и около 1000 рязанских хоккеистов-любителей.

В матче открытия «Шкода-Рязань» обыграла «Рельеф-Центр» со счётом 6:2. Победитель получил «Кубок Открытия».

Многочисленные зрители также не ушли с пустыми руками — для болельщиков был организован розыгрыш призов.

Самую полную и подробную информацию можно найти на официальном сайте «НХЛ Рязань», и на странице ВКонтакте.

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