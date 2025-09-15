В Рязани стартовал хоккейный сезон 2025/2026

В ДС «Олимпийский» состоялся старт хоккейного сезона в Рязанской области, который приурочили к первому домашнему матчу Чемпионата России по хоккею – Всероссийской хоккейной лиги сезона 2025-2026 г. Поболеть за главную профессиональную команду региона «Рязань-ВДВ» пришли 3000 зрителей.

Для гостей праздника организаторы подготовили большую программу: выступление роты Почетного Караула РГВВДКУ, зажигательные танцы от черлидеров, выступление оркестра РГВВДКУ, розыгрыш многочисленных призов.

В рамках торжественного открытия перед болельщиками выступил и.о. министра физической культуры и спорта Рязанской области Виталий Юрьевич Шабанов, который пожелал хоккеистам громких спортивных побед.

Начальник Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища, гвардии-полковник Олег Юрьевич Пономарев отметил, что все десантники болеют за ХК «Рязань-ВДВ» и пожелал как можно больше ярких игровых моментов.

Президент Федерации хоккея Рязанской области, директор ХК «Рязань-ВДВ» Олег Евгеньевич Смирнов поздравил всех с началом нового сезона и отметил, что хоккей в Рязани сейчас спорт номер один, что подтверждают переполненные трибуны «Олимпийского». Он пожелал болельщикам ярких эмоций, а хоккеистам интересного и насыщенного сезона.

На матче также присутствовал Губернатор Рязанской области Павел Малков.

Хоккейный клуб «Рязань-ВДВ» продолжает домашнюю серию игр, матчи пройдут 16, 18 и 20 сентября в ДС «Олимпийский». Начало игр по будням в 19:00, в выходной день – в 17 часов. Билеты можно приобрести здесь.