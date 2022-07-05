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Вторник, 5 июля, 2022

В Рязани стартовал чемпионат России по стрельбе из лука в дисциплине «кюдо»

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7info

В Рязани стартовал чемпионат России по стрельбе из лука в дисциплине «кюдо»

На стадионе ЦСК в Рязани стартовал чемпионат России по стрельбе из лука в дисциплине «ассиметричный лук» (кюдо). Об этом сообщила пресс-служба Минспорта Рязанской области.

Участие в соревнованиях принимают спортсмены из 12 регионов РФ.

На торжественном открытии участников приветствовали вице-президент российской федерации стрельбы из лука Виктор Сапунов, заместитель министра физической культуры и спорта Рязанской области Юрий Колдин, президент региональной общественной организации «Рязанская Федерация стрельбы из лука» Игорь Горшков, главный судья соревнований, судья всероссийской категории Владимир Живокин.

Соревнования завершатся 7 июля.

В Рязани стартовал чемпионат России по стрельбе из лука в дисциплине «кюдо»
В Рязани стартовал чемпионат России по стрельбе из лука в дисциплине «кюдо»
В Рязани стартовал чемпионат России по стрельбе из лука в дисциплине «кюдо»
В Рязани стартовал чемпионат России по стрельбе из лука в дисциплине «кюдо»
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