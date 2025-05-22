В Рязани состоялась премьера музыкально-поэтического спектакля «Времена года»

В Центральной городской библиотеки имени С.А. Есенина в Рязани 17 мая состоялась премьера музыкально-поэтического спектакля «Времена года» (12+) по стихам рязанских поэтесс: Татьяны Бочаровой, Марины Цветковой, Валентины Бондаренко, Татьяны Анитовой, Натальи Ивахненко.

Мероприятие прошло в рамках цикла «Рязанские мадонны», автором которого выступила Лариса Крохалева, заместитель главы администрации города. Проект приурочен к 930-летию Рязани.

В Есенинке прошли встречи с интересными художницами, педагогами. Теперь поэты в роли Рязанских Мадонн. Лирические стихи о непостижимости женской души, ее хрупкости, ранимости и всепрощении читали сами авторы.

В спектакле звучала музыка Дворжака, Вивальди, Хачатуряна, Алексея Рыбникова. На экране были показаны репродукции женских портретов выдающихся художников мира: Константина Маковского, Филиппа де Ласло, Ивана Крамского, Валентина Серова и многих других. Прозвучали два превосходных романса в исполнении Ирины Нечаевой. Авторы поэтической зарисовки «Времена года» сыграют ее вновь для зрителей в канун Дня семьи, любви и верности, который традиционно проходит в нашей стране в начале июля.