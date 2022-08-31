В Рязани сгорела дача депутата Гордумы Дмитрия Володина

Утром 31 августа в Рязани сгорела дача депутата городской Думы, руководителя фракции ЛДПР Дмитрия Володина. Об этом сообщает «Новая газета Рязань».

О случившемся народный избранник узнал из чата дачного посёлка. Пожар произошёл в 07.30 в садоводческом товариществе «Металлург-1» в районе Куйбышевского шоссе.

Дачный домик построил ещё отец депутата. В посёлке сгорел только он, остальные строения не пострадали.

НГ не исключает, что пожар может быть связан с деятельностью депутата. Его коллега по фракции Дмитрий Репников уже составил запрос в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой провести тщательную проверку.