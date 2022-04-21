В Рязани с помощью плана «Перехват» задержали автоугонщиков

Инспекторы ДПС ГИБДД разыскали похищенный автомобиль на окраине города Рязани и задержали четверых злоумышленников, подозреваемых в краже. Машину изъяли.

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В полицию обратился 38-летний рязанец и сообщил, что пропал его автомобиль ВАЗ-2101, припаркованный у дома, где он проживает. Мужчина рассказал, что выглянул с балкона во двор, проверить сохранность припаркованного автомобиля, и заметил пропажу машины.

Дежурный офицер полиции зафиксировал описание пропавшего автомобиля и объявил оперативный план «Перехват». Экипажи ДПС ГИБДД и наряды патрульно-постовой службы полиции перекрыли необходимые направления в городе Рязани и начали поиск машины.

Вскоре экипаж ДПС ГИБДД заметил разыскиваемый автомобиль на подъезде к одному из пунктов приема вторсырья на окраине города Рязани. Тут же инспекторы ГИБДД установили людей, причастных к хищению, и задержали четверых рязанцев в возрасте от 18 до 27 лет. Они готовились сбыть один из агрегатов автомобиля. Похищенное изъяли.

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По предварительной информации, четверо рязанцев специально выбрали автомобиль, который, как им показалось, они смогут взломать и завести. Повредив водительскую дверь, они забрались в салон и завели двигатель. На машине злоумышленники доехали до пункта приема вторсырья, где собирались реализовать похищенное по частям, но не успели.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.