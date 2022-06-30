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Четверг, 30 июня, 2022

В Рязани реконструировали 1,5 километра газопровода в центре города

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7info

В Рязани реконструировали 1,5 километра газопровода в центре города

Специалисты компании «Рязаньгоргаз» продолжают плановые работы по реконструкции и капитальному ремонту объектов газораспределительной системы города, пик которых традиционно приходится на летний период. Об этом сообщила пресс-служба компании.

30 июня завершена реконструкция газопроводов среднего и низкого давления по улицам Павлова и Затинной. Газовики заменили более полутора км отработавших свой срок стальных газопроводов методом протяжки через них полиэтилена. Все работы выполнены без разрытия траншей и ограничения движения транспорта.

В рамках плана мероприятий по обеспечению промышленной безопасности и повышению противоаварийной устойчивости сетей газораспределения и газопотребления г. Рязани на 2022 год предусмотрена замена 17 надземных и 12 подземных отключающих устройств, ликвидация 15 колодцев, капитальный ремонт 15 станций коррозийной защиты, техническое перевооружение 8 шкафных газорегуляторных пунктов.

«Ежегодно мы модернизируем не менее 3 км сетей, планомерно идет замена оборудования газорегуляторных пунктов, на смену устаревшим отключающим устройствам приходят современные шаровые краны. Только так мы можем уверенно эксплуатировать газораспределительную систему города, которая ведет свою историю с 1954 года», — отметил главный инженер — первый заместитель генерального директора АО «Рязаньгоргаз» Сергей Вишняков.

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