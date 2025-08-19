В Рязани прошли сборы хоккейных арбитров ЦФО

В Рязани учебно-тренировочные сборы перспективных хоккейных судей Центрального федерального округа. Об этом сообщили в региональном Минспорта.

В мероприятии приняли участие 23 арбитра из Рязанской, Брянской, Воронежской, Ивановской, Липецкой и Тульской областей. Организаторами сборов выступили Федерация хоккея Рязанской области и филиал ФХР в г. Воскресенск.

В течение трех дней участники сборов были вовлечены в насыщенную программу: сдача фитнес-тестов, а также нормативов на льду, прохождение теоретических тестирований, разборы игровых эпизодов, встреча с психологом, где рассматривались различные ситуации их восприятие и особенности самоанализа.

В завершении сбора состоялась конференция, посвященная подведению итогов.

Наставник Континентальной Хоккейной Лиги Александр Шелянин прокомментировал прошедшее обучение: «Хочу сказать спасибо организаторам сборов и участникам, три плодотворных дня, надеюсь, закрепили в вас то, новое, что мы старались до вас донести. Нам важно, чтобы вы состоялись как хорошие судьи, поэтому работайте, старайтесь, учитесь. Хорошей работы!».

Фото: t.me/minsport62