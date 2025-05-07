В Рязани прошел «Парад Поколений»

В преддверии празднования 80-й годовщины Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне, в школе № 71 прошел традиционный «Парад Поколений». Участие в нем приняли более 400 человек: учащиеся 8-11 классов школы, а также юнармейцы отряда «Шторм».

Почётными гостями праздника стали ветеран ракетных войск стратегического назначения, ветеран МЧС Виктор Акимов и председатель совета ветеранов Андрей Кузьмин. Украшением Парада стал школьный Солдатский платок, на котором расположены имена Великих Героев войны и тружеников тыла.

После теплых поздравительных слов приглашенных гостей и музыкальных выступлений школьных коллективов, учащиеся школы почтили память павших советских солдат минутой молчания. Мероприятие завершилось торжественным маршем и исполнением песен военных лет.