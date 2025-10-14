В Рязани прооперировали двух беременных женщин с острым аппендицитом

В Рязанской областной клинической больнице успешно провели операции двум беременным пациенткам с острым аппендицитом. Информация об этом была опубликована пресс-службой министерства здравоохранения.

Две женщины на 28-29 неделе беременности поступили в больницу почти одновременно с признаками острого аппендицита. В этот день дежурила бригада хирургов из первого хирургического отделения под руководством Владимира Барсукова.

Проведение операций в период беременности, особенно во втором и третьем триместрах, связано с высокими рисками для здоровья матери и плода. Было решено провести экстренную лапароскопическую аппендэктомию для обеих пациенток. Этот метод считается наиболее безопасным, так как он минимизирует операционную травму, ускоряет восстановление и снижает риски для будущего ребёнка.

Обе женщины успешно прооперированы. Их состояние стабилизировалось, угрозы для их жизни и здоровья, а также для жизни их детей, устранены. На данный момент пациентки выписаны из больницы и находятся под наблюдением врачей женской консультации.