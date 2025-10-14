Вторник, 14 октября, 2025
В Рязани прооперировали двух беременных женщин с острым аппендицитом

Анастасия Мериакри
В Рязанской областной клинической больнице успешно провели операции двум беременным пациенткам с острым аппендицитом. Информация об этом была опубликована пресс-службой министерства здравоохранения.

Две женщины на 28-29 неделе беременности поступили в больницу почти одновременно с признаками острого аппендицита. В этот день дежурила бригада хирургов из первого хирургического отделения под руководством Владимира Барсукова.

Проведение операций в период беременности, особенно во втором и третьем триместрах, связано с высокими рисками для здоровья матери и плода. Было решено провести экстренную лапароскопическую аппендэктомию для обеих пациенток. Этот метод считается наиболее безопасным, так как он минимизирует операционную травму, ускоряет восстановление и снижает риски для будущего ребёнка.

Обе женщины успешно прооперированы. Их состояние стабилизировалось, угрозы для их жизни и здоровья, а также для жизни их детей, устранены. На данный момент пациентки выписаны из больницы и находятся под наблюдением врачей женской консультации.

Самые читаемые материалы

Интересное

Одним ударом снесут всю страну: обнародовано самое страшное пророчество Владимира Жириновского

В нём политик-пророк говорил о том, как будет развязана Третья мировая война.
Интересное

Жириновский про 2026 год и далее: предсказание, которое переворачивает представление о будущем

В Сети появилось предсказание политика о завершении СВО, развале США и катастрофе Европы.
Новости России

Следователь указал на странности в исчезновении семьи Усольцевых

Семья Усольцевых, пропавшая в конце сентября в тайге в...
Общество

Рязанка Виктория Захарова успешно выступила на шоу «Голос. Дети»

К Виктории повернулись все наставники команд — Аида Гарифуллина, Дима Билан и дуэт в составе Владимира Преснякова и Натальи Подольской.
Новости Касимова

В Касимове вырастили рекордный по весу картофель в Рязанской области

Глава администрации округа Иван Бахилов сообщил, что картофель весом 1690 граммов стал самым крупным за всю историю региона.

Последние новости

Собака покусала 4-летнюю девочку в Шацке

В результате инцидента у ребенка появились укушенные раны мягких тканей на бедре.

В региональном парламенте открылась выставка «Хроники террора украинского неонацистского режима»

На кадрах – трагические события в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской, Херсонской, Белгородской, Курской и Брянской областях.

В 2025 году было в Рязани заменено рекордное количество теплосетей – 28 км

На внеочередном заседании комитета по ЖКХ отчитались о пуске отопления

Более 2 млн рублей не выплатили работникам организации по строительству зданий в Рязанской области

В результате проверки была обнаружена задолженность по зарплате перед 71 сотрудником

«Р-Энергия» включена в Федеральный Реестр «Всероссийская Книга Почета»

Всероссийская Книга Почета — список лучших организаций, предприятий и учреждений России.

Массовое ДТП произошло в Рязани вечером 13 октября

Водитель «Фольксвагена» получила травмы и обращалась за медицинской помощью.

Изменилась работа светофора на пересечении улиц Большая и Тимакова в Рязани

Эти изменения направлены на увеличение интервала работы дополнительной секции светофора.

Павел Малков отметил качество футбольных полей в Шацке, Ряжске, Касимове и Рязани

Все спортплощадки нужно поддерживать в хорошем состоянии, а где нужна модернизация, надо постепенно это делать.

«Повышение зарплат врачам, учителям, работникам культуры и соцслужбам обойдется бюджету в 7 млрд рублей» — Павел Малков

Рязань взяла большое количество кредитов общей суммой более миллиарда рублей под 26% годовых

Павел Малков поручил представить предложения по решению проблем с вывозом мусора

В социальных сетях увеличилось количество жалоб граждан по поводу несвоевременного вывоза мусора

В Академии ФСИН стартовал стрелковый турнир имени Михаила Калашникова

В соревнованиях принимают участие 24 команды из 14 регионов РФ, более 100 сотрудников, представляющих Федеральную службу исполнения наказаний

«Зелёный сад — наш дом» подарил пенсионерке Зое Антиповой газовую плиту

Бесплатную газификацию компания «Зелёный сад - наш дом» проводит во всех домах посёлка Шпалозавода, которые были подключены к старой котельной на территории строящегося ЖК «Окская стрелка».

Павел Малков: Продолжим поддержку рязанского АПК по всем направлениям

Губернатор Павел Малков на заседании регионального Правительства высоко оценил результаты участия Рязанской области в Российской агропромышленной выставке «Золотая осень».

Определён состав рабочей группы, которая готовит проект «Рязань – новогодняя столица»

Названы лица, ответственные за организацию мероприятий.

Павел Малков рассказал о развитии ожоговой службы в Рязанской области

После недавнего аудита ожоговое отделение рязанской ОКБ оснастили новым оборудованием.