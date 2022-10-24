В Рязани пройдут соревнования по стендовой стрельбе «Кубок Румбешты»

В субботу, 29 октября, на территории стрелково-охотничьего стенда Рязанского областного общества охотников и рыболовов пройдут соревнования по стендовой стрельбе «Кубок Румбешты». Об этом РИА «7 новостей» сообщили организаторы.

Участник соревнований может выбрать дисциплину:

Трап — 100 мишеней;

Скит — 100 мишеней;

Спортинг-компакт — 50 или 100 мишеней.

Соревнования проводятся в личном первенстве, в спортинг-компакте предусмотрены следующие категории:

Категория «Спортсмены» — МС, КМС, 1-й разряд;

Категория «Любители» — 2-й, 3-й разряд;

Категория «Охотники» — без разряда.

Награждение победителей и призёров в личном первенстве:

1 место — кубок, медаль, сертификат на путёвку в любой охотничий район;

2 — 3 место — медаль.

Призовой фонд от внука и правнука Румбешты — 20 000 рублей!

Программа состязаний:

9:00 — 9:30 Приезд участников соревнований; заседание судейской коллегии, жеребьевка.

9:30 — 10:00 Оглашение программы соревнований, судейского состава, получение личных номеров, открытие соревнований.

10:00 Начало соревнований.

Заявки на участие в соревнованиях принимаются до 16:00 28 октября.

Можно зарегистрироваться, позвонив по телефону: +7 (930) 881-31-48 (Ярослав Безрядин).

Также можно зарегистрироваться ВКонтакте.

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