В воскресенье, 7 июля, в Рязани пройдёт международный фестиваль мастеров колокольного звона «Рязанские перезвоны» (0+). Об этом сообщили в городском управлении культуры.

В программе фестиваля, который стартует в 13 часов, выступление звонарей из Рязанской, Московской, Ярославской, Тверской, Тамбовской, Владимирской областей. Статус международного событию придаёт приезд делегации из Минска (Беларусь).

Звонари будут показывать своё мастерство на Соборной колокольне Рязанского кремля, а также на малой сцене, установленной у звонницы. Происходящее будет транслироваться на большой экран.

В рамках фестиваля состоятся семейные мастер-классы, тематическая ярмарка, выставка скульптур на православную тему заслуженного художника РФ Раисы Лысениной и заслуженного работника культуры РФ Натальи Тюкиной.

Запланирована большая концертная программа с участием рязанских исполнителей, завершит которую ансамбль Рязанской филармонии «Братцы-Рязанцы».