В Рязани проходят гастроли Липецкого театра драмы имени Л.Н. Толстого

В Рязанском областном музыкальном театре 5 и 6 сентября проходят гастроли Липецкого государственного академического театра драмы имени Л.Н. Толстого. Для посещения спектаклей рязанцы смогут воспользоваться программой «Пушкинская карта», она реализуется в регионе в рамках национального проекта «Семья».

Коллектив Липецкого государственного академического театра драмы имени Л.Н. Толстого приготовил для рязанского зрителя спектакли «Слишком женатый таксист» (18+) по комедийной пьесе Рэя Куни, «Маленький принц» (12+) по произведению Антуана де Сент-Экзюпери, а также «Онегин» (12+) по роману А.С. Пушкина. Показы проходят 5 и 6 сентября.

Одновременно в Липецке проходят гастроли Рязанского областного музыкального театра, который представит мюзикл «Лестница для миллионера» (12+), написанный поэтом и драматургом Алиной Байбановой специально для театра на музыку итальянских композиторов. Также рязанская трупа покажет музыкальную комедию «Труффальдино из Бергамо» (12+) по пьесе Карло Гольдони на музыку Александра Колкера.