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фото с сайта администрации Рязани
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В Рязани продолжается ремонт подземного перехода у ТД «Барс»

Валерия Мединская

Продолжается капитальный ремонт подземного пешеходного перехода у торгового дома «Барс». Администрация Рязани объяснила, что уже удалось сделать и что только предстоит.

Ход работ в рамках традиционного объезда города проверил мэр Виталий Артёмов. Подрядчик приступит к замене устаревших светильников. Для повышения безопасности будет установлена современная система видеонаблюдения. Планируется также реконструкция систем водоснабжения и водоотведения, а устаревшие навесы будут заменены на новые.

Особое внимание уделяется обеспечению доступности перехода для маломобильных граждан. В рамках ремонта будут отремонтированы лестничные спуски, и установлены специальные подъемники.

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Совместно с подрядчиком уже определены этапы проведения работ, а также разработаны меры по организации безопасного движения пешеходов на время ремонта.

В Рязани продолжается ремонт подземного перехода у ТД «Барс» Администрация Рязани рассказала, что уже удалось сделать на объекте.
В Рязани продолжается ремонт подземного перехода у ТД «Барс» Администрация Рязани рассказала, что уже удалось сделать на объекте.
В Рязани продолжается ремонт подземного перехода у ТД «Барс» Администрация Рязани рассказала, что уже удалось сделать на объекте.

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