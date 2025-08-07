В Рязани продолжается капитальный ремонт теплотрассы на улице Гагарина

Капитальный ремонт тепловой магистрали на улице Гагарина продолжается. Об этом сообщила пресс-служба администрации города Рязани.

Ранее было принято решение о продлении сроков проведения работ из-за неблагоприятных погодных условий и стеснённых условий на участке — здесь проходит троллейбусная линия и расположено множество подземных коммуникаций.

С 7 августа восстановлено движение на перекрёстке улиц Гагарина, Черновицкой и Татарской. Закрытым по-прежнему остаётся участок до пересечения с улицей Стройкова.

Капитальный ремонт теплотрассы проводится в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры». Старая теплосеть на этом участке не ремонтировалась более 30 лет, степень износа составляла почти 100%. В связи с этим было принято решение включить участок в программу ремонта.

Работы выполняются подрядной организацией при поддержке федерального и областного бюджетов.