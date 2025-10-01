Среда, 1 октября, 2025
11.7 C
Рязань
Медицина

В Рязани приняли роды у пациентки с нарушением ритма сердца

Анастасия Мериакри
Фото: Рязанский перинатальный центр

В Рязанском перинатальном центре приняли роды у пациентки с нарушением ритма сердца. Об этом сообщается в группе медучреждения ВКонтакте.

Нарушения сердечного ритма могут проявляться в различных формах, и в некоторых случаях для их лечения требуется установка кардиостимулятора, который регулирует работу сердца. У нашей пациентки кардиостимулятор был установлен десять лет назад, и она утверждает, что это устройство не ограничивает её образ жизни.

Юлия стала матерью в третий раз, и на свет появилась девочка по имени Варвара. Её вес при рождении составил 4080 граммов, что немного больше, чем у её брата и сестры.

Варвара стала вторым ребёнком Юлии, родившимся после установки кардиостимулятора. У старших детей, Данила и Виктории, теперь появилась младшая сестрёнка.

Поздравляем счастливую семью с рождением Варвары и желаем им здоровья и благополучия.

Самые читаемые материалы

Новости России

Адская ночь на Украине: российские войска нанесли массированный удар

Первые сообщения о баллистике со стороны границы поступили около 01:57, и уже через несколько минут раздался первый взрыв.
Общество

На Земле началась магнитная буря

Учёные зафиксировали слабую магнитную бурю уровня G1. Это событие происходит на фоне ухудшения геомагнитной ситуации
Общество

Работы по ремонту подземного перехода у ТЦ «Барс» не приняты и не оплачены

Подрядчику направлена претензия о недостатках выполненной работы. Сейчас уточняется объем работ.
Культура и события

130-летие Сергея Есенина в Константинове: как добраться, афиша всероссийского праздника

Редакция 7info представляет подробный гид по программе есенинского торжества, которое пройдёт 4 и 5 октября.
Новости Касимова

Мошенники обманули 13-летнюю школьницу в Касимове: семья лишилась 90 тысяч рублей

С девочкой связалась женщина, которая представилась секретарём школы, и под предлогом восстановления электронного дневника попросила назвать код из СМС-сообщения.

Последние новости

Судимый за изнасилование рязанец поджег два дорогих автомобиля из-за ревности

У «Тойоты РАВ 4» серьезно поврежден моторный отсек, а у «Мазды 6» пострадало правое крыло. Полицейские пришли к выводу о преднамеренном поджоге и начали искать виновного.

Депутаты Рязанской областной Думы приняли решение о выделении дополнительных средств на социально значимые направления

Доходная и расходная части главного финансового документа были увеличены за счет дополнительно поступающих в текущем году федеральных средств в размере 1,7 млрд рублей.

Более 7 400 человек заболело ОРВИ за неделю в Рязанской области

Среди заболевших 75,5% — жители Рязани. Вакцину от гриппа сделали 28,6% населения от плана.

Более 1 000 000 человек посетило учреждения культуры в Рязани за два года

В Рязани подвели итоги работы учреждений культуры за 2024-2025 год

Российская армия формирует «килл-зону», у ВСУ нет шансов 

Главный принцип — «обнаружили — уничтожили».

Русской Одессе быть! Битва за город решит исход СВО — эксперты

Альянс намерен цепляться за «жемчужину у моря», поскольку выход Украины к Чёрному морю является основой её политической и экономической значимости.

Врачи борются за жизнь 17-летней рязанки, пострадавшей в ДТП

Из-за большого масштаба повреждения структур головного мозга для проведения следующего этапа реабилитации девочка переведена в федеральный центр в Москве.

Дело об убийстве женщины в Рязани передали в суд

В ходе ссоры мужчина нанёс 40-летней женщине множественные удары в область туловища и лица.

В Рязани с 1 октября «пропал» один из автобусных маршрутов

По информации транспортных активистов, победитель тендера на обслуживание маршрута ранее уклонился от заключения контракта.

Пять пожаров ликвидировано за сутки в Рязанской области

Среди инцидентов — два загорания мусора и три техногенных пожара.

Кто из звёзд выступит в Константинове на Есенинском празднике 4 октября

На праздник в Рязанскую область приедут известные артисты.

В Челябинской области простятся с хоккейным тренером Аскаровым, погибшим в зоне СВО

Церемония прощания пройдёт 3 октября в Копейске на улице Братьев Гожевых, 5А, с 12:00 до 13:00.

Митрополит Марк назвал главное условие окончания СВО

Если бы народ наш покаялся, давно бы уже прекратили звучать выстрелы орудий, но вместо этого мы слышим ностальгию по советским временам.

Рязанские полицейские изъяли 270 литров нелегального алкоголя за сутки

В ходе проверок, охвативших Рязань и восемь районов области, полицейские проверили ряд баров, кафе, магазинов и павильонов. Всего было выявлено 14 нарушений.

Павел Малков: Постоянно дорабатываем меры поддержки молодых семей в Рязанской области

Губернатор Павел Малков прокомментировал изменения, предложенные в региональное законодательство, которые были рассмотрены и одобрены на очередном заседании правительства Рязанской области.