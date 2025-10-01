В Рязани приняли роды у пациентки с нарушением ритма сердца

В Рязанском перинатальном центре приняли роды у пациентки с нарушением ритма сердца. Об этом сообщается в группе медучреждения ВКонтакте.

Нарушения сердечного ритма могут проявляться в различных формах, и в некоторых случаях для их лечения требуется установка кардиостимулятора, который регулирует работу сердца. У нашей пациентки кардиостимулятор был установлен десять лет назад, и она утверждает, что это устройство не ограничивает её образ жизни.

Юлия стала матерью в третий раз, и на свет появилась девочка по имени Варвара. Её вес при рождении составил 4080 граммов, что немного больше, чем у её брата и сестры.

Варвара стала вторым ребёнком Юлии, родившимся после установки кардиостимулятора. У старших детей, Данила и Виктории, теперь появилась младшая сестрёнка.

Поздравляем счастливую семью с рождением Варвары и желаем им здоровья и благополучия.