В Рязани приём заявлений в первый класс школ не по месту жительства начнётся 6 июля

Управление образования и молодежной политики администрации города Рязани сообщает, что прием заявлений от граждан о зачислении детей в первый класс на 2022-2023 учебный год, если они выбрали школу не по закрепленной территории, начнется в 08.00 6 июля 2022 года.

Родители (законные представители) могут подать заявление о приеме на обучение в 1 классе:

— в электронном виде через ЕПГУ, заполнив форму заявления о приеме на обучение в 1 классе;

— в образовательном учреждении, в соответствии с графиком приема граждан в конкретном учреждении, а также почтой заказным письмом с уведомлением, через электронную почту, через официальный сайт школы.

Информация о наличии свободных мест будет размещена на информационных стендах школ и официальных сайтах образовательных учреждений в сети Интернет не позднее 5 июля текущего года. При отсутствии свободных мест в школе для зачисления в другое общеобразовательное учреждение родители обращаются в управление образования по телефону: 72-01-00 доб. 207.

В управлении образования работают телефоны горячей линии по вопросу приема в школу:

Железнодорожный район — 72-01-01 доб. 206;

Октябрьский район — 72-01-01 доб. 207;

Московский район — 72-01-01 доб. 208;

Советский район — 72-01-01 доб. 209.