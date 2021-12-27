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Понедельник, 27 декабря, 2021
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В Рязани потерявшиеся малолетние дети пришли за помощью на АЗС

7info7

В Рязани потерявшиеся дети 2-х и 5-летнего возраста пришли за помощью на автозаправочную станцию, сообщает региональное Управления Росгвардии.

В ведомстве сообщили, что на одной из АЗС на Московском шоссе сработала «тревожная кнопка». Прибывшим на место росгвардейцам сообщили, что на станцию пришли малолетние дети без присмотра взрослых.

Потерявшиеся девочки оказались сёстрами. Они сообщили правоохранителям, что потерялись и не могут найти дорогу домой.

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Для выяснения всех обстоятельств девочек передали полицейским. Проводится проверка.

В настоящий момент жизни и здоровью детей ничего не угрожает.

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