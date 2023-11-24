В Рязани попавшему под поезд мужчине оторвало ногу

В Рязани в четверг, 23 ноября, под поезд попал мужчина. Он остался жив, но получил серьёзные увечья, в том числе потерял ногу.

Как сообщает источник ya62 в экстренных службах, ЧП произошло около 17.40 на перегоне Стенькино-1 — Рязань-2. Неизвестный мужчина, которому на вид 35 лет, был сбит проходящим поездом Адлер-Москва.

Пострадавшего доставили в рязанскую БСМП. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибленную рану лобной области, травматическую ампутацию левой голени с размозжением коленного сустава, острую кровопотерю и травматический шок III степени.

Подробности произошедшего уточняются.