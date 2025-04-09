В Рязани планируют увековечить память Александра Ногаллера

На заседании комитета по социальным вопросам Рязанской городской Думы депутаты рассмотрели вопрос об установлении мемориальной доски выдающемуся врачу-гастроэнтерологу, профессору, доктору медицинских наук, заведующему кафедрой пропедевтики внутренних болезней Рязанского медицинского института им. академика И. П. Павлова, кавалеру золотого ордена Гиппократа, участнику Великой Отечественной войны Александру Михайловичу Ногаллеру. Об этом сообщила пресс-служба РГД.

Память Александра Ногаллера увековечат на фасаде здания городской больницы № 4 (ул. Есенина, д. 17), где он работал с 1967 по 1993 гг. Окончательное решение будет принято на заседании Рязанской городской Думы.

Также на заседании заслушаны отчеты о ходе реализации в 2024 году и оценке эффективности году трех муниципальных программ — «Культура города Рязани», «Обеспечение социальной поддержкой, гарантиями и выплатами отдельных категорий граждан», «Развитие физической культуры и спорта в городе Рязани».