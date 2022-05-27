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Пятница, 27 мая, 2022

В Рязани отремонтируют дороги на улицах с именами героев Великой Отечественной войны

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7info
7info

В Рязани отремонтируют дороги на улицах с именами героев Великой Отечественной войны

Министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области сообщает, что в текущем году в перечень объектов, подлежащих восстановлению, вошли улицы, названные в честь Героев Великой Отечественной войны.

Ремонтные работы пройдут на улицах Типанова и Завражного. В планах — обновление дорожного покрытия, а также устройство съездов и примыканий. На приведение к нормативу дорожного покрытия на улице Типанова из областного бюджета было выделено 18,8 млн.руб., на улице Завражного – более 25 млн.руб.

Ремонт городских дорог ведется в Рязани в рамках национального проекта
«Безопасные качественные дороги». Работы на объектах будут проведены в рамках двухлетних контрактов и завершатся в 2023 году.

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