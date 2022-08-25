В Рязани открылся V Международный фестиваль национального искусства «Рязанский хоровод»

V Международный фестиваль национального искусства «Рязанский хоровод» открылся в Рязанском Дворце молодёжи в рамках Форума древних городов. Об этом сообщила пресс-служба гордумы.

Основная тема Форума в Год культурного наследия народов России — «Нарядный мир», а цель — консолидация российского и мирового сообщества вокруг идеи сохранения и развития культуры, истории и традиций древних городов и их популяризации.

Подарком для всех собравшихся в зале стал концерт Заслуженного коллектива Республики Беларусь — Ансамбля танца, музыки и песни из города Гродно — «Белые росы».

Участников и гостей фестиваля приветствовала глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова: