Четверг, 25 августа, 2022
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В Рязани открылся V Международный фестиваль национального искусства «Рязанский хоровод»

V Международный фестиваль национального искусства «Рязанский хоровод» открылся в Рязанском Дворце молодёжи в рамках Форума древних городов. Об этом сообщила пресс-служба гордумы. 

Основная тема Форума в Год культурного наследия народов России —  «Нарядный мир», а цель — консолидация российского и мирового сообщества вокруг идеи сохранения и развития культуры, истории и традиций древних городов и их популяризации.

Подарком для всех собравшихся в зале стал концерт Заслуженного коллектива Республики Беларусь — Ансамбля танца, музыки и песни из города Гродно — «Белые росы».

Участников и гостей фестиваля приветствовала глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова:

— На территории Беларуси у Рязани есть свой город-побратим — Брест. В этом году нашим партнёрским отношениям исполняется 10 лет, — сказала Татьяна Панфилова. — В эти дни мы празднуем День города. Рязани исполняется 927 лет. Недаром именно на древней Рязанской земле родилась идея проведения Форума древних городов. Хочется, чтобы в следующем году вы вернулись в наш город с новыми творческими идеями и концертными номерами.

В Рязани открылся V Международный фестиваль национального искусства «Рязанский хоровод»
В Рязани открылся V Международный фестиваль национального искусства «Рязанский хоровод»
В Рязани открылся V Международный фестиваль национального искусства «Рязанский хоровод»
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