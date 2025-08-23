В Рязани открылась выставка «Знай меру» из фондов Государственного исторического музея Москвы

В Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике 22 августа начала работу выставка «Знай меру!» (6+) из фондовой коллекции Государственного исторического музея. Проект посвящен истории отечественной метрологии более чем за два столетия — с конца XVII по начало XX века.

Директор музея Олег Робинов, представляя собравшимся экспозицию, отметил многозначность и символизм ее названия и наполнения, а также отметил, что каждый посетитель может найти в ней для себя что-то важное и интересное.

Митрополит Марк, выступая на открытии новой выставки, приветствовал нового директора музея, пожелал Олегу Юрьевичу плодотворной работы и выразил надежду на доброе сотрудничество вверенного его заботам учреждения и епархии.

О фондах музея и представленных на выставке экспонатах, их значении рассказала куратор и автор концепции выставки, старший научный сотрудник отдела металла Государственного исторического музея Ольга Мельникова.

Коллекция, хранящаяся в отделе металла Исторического музея, включает редкие образцы различных гирь, весов, безменов. На многих экземплярах есть клейма и подписи производителей с Урала, из Москвы, Санкт-Петербурга, Касимова, Орла и Тулы.

Особый интерес представляют образцовые весы, сделанные по заказу императрицы Елизаветы Петровны в 1747 г. на Сестрорецком оружейном заводе в двух экземплярах для монетных дворов Санкт-Петербурга и Москвы (в фонде ГИМ), а также образцовый метр и высотомер с личной подписью Дмитрия Ивановича Менделеева.

Выставочный проект «Знай меру» будет работать в РИАМЗ до 11 ноября. Ознакомиться с экспозицией можно по федеральной программе «Пушкинская карта».

Возрастное ограничение 6+.