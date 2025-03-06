В Рязани открылась выставка «Собиратели земель русских»

5 марта в Музейном центре Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника состоялось открытие выставки, посвященной трем правителям, сыгравшим поворотную роль в формировании современной карты России: Ивану Грозному, Петру Великому и Екатерине Великой. Через призму кино проект раскрывает исторических деятелей как собирателей русских земель, самодержцев, связанных с образом могучей Империи. Об этом сообщает официальная страница РИАМЗ «ВКонтакте».

В церемонии приняли участие директор Государственного центрального музея кино Лариса Баженова и директор Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника Инесса Фельдман.

«При создании проекта мы ставили задачу провести параллели между кинообразами правителей и реальными историческими личностями — только так можно определить, где создатели фильмов полагались на точность, а где переосмысляли историю с художественной точки зрения. Рязань стала первым городом за пределами Москвы, в котором мы представляем данный выставочный проект. Благодаря поддержке Министерства культуры Российской Федерации в течение двух ближайших месяцев выставку увидят рязанцы и гости вашего города, а дальше проект будет представлен в Туле и Воронеже», — выступила с приветственным словом директор Музея кино Лариса Баженова.

На выставке представлены подлинные костюмные комплексы из фильмов «Иван Грозный» (1944–1945) и «Русский бунт» (1999), эскизы декораций и костюмов, фотографии съемочного процесса и другие материалы из фондов Музея кино. Отдельного внимания заслуживают костюмные работы художников-технологов Школы-студии при МХАТ им. А. П. Чехова, вдохновленные фильмом «Юность Петра» (1980).

«Выставка преимущественно состоит из предметов, съемочного антуража, который „участвовал“ в съемках того или иного фильма. В случае с Иваном Грозным — костюмы бояр и кафтан опричника, в случае с фильмом „Русский бунт“ — оружие крестьянского восстания и оружие императорского войска. Главный символ этой выставки — это трон, который был задействован в фильме „Юность Петра“ Сергея Герасимова», — подчеркнул куратор выставки, научный сотрудник выставочного отдела Музея кино Никита Котик. Реклама

Выставка будет работать в Музейном центре РИАМЗ до 5 мая 2025 года. Возрастное ограничение: 6+.

Фото: vk.com/ryazankreml