В Рязани откроется фотовыставка о закулисной жизни театра

В понедельник, 20 января, в Рязанском музее путешественников откроется фотовыставка, посвященная закулисной жизни театра. Об этом 7info сообщили организаторы.

«Путешествие в страну Театр» (16+) предлагает зрителям заглянуть в мир, скрытый от глаз публики. Эта выставка — дань уважения всем тем, кто создает магию театра за кулисами.

— Фотовыставка «Путешествие в страну Театр» предлагает уникальное погружение в мир, который остается невидимым для большинства зрителей. Эта выставка посвящена труду и творчеству людей, которые создают магию театра. Здесь представлены фотографии закулисной жизни театра, запечатлевшие моменты напряженной подготовки, репетиций и взаимодействия артистов и технического персонала, — говорится в сообщении.

Автор выставки Денис Соломачев — опытный специалист по театральному искусству и оборудованию. С 16 лет посвятил свою жизнь театру. Артист, режиссер любительского театра, техник сцены, специалист по светотехнике — он знает театр с разных сторон и стремится запечатлеть театральную жизнь в фотографиях.

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Зрители смогут увидеть различные кадры театральных гастролей по России, которые подчеркивают уникальность театрального опыта, когда артисты и технический персонал отправляются в путь, чтобы дарить зрителям незабываемые эмоции и впечатления.

Особое внимание уделено фотографиям декораций различных спектаклей, которые демонстрируют мастерство художников и дизайнеров.

«Путешествие в страну Театр» — это не просто выставка, а дань уважения всем тем, кто остается за кулисами, создавая волшебство театра.

Выставка будет работать с 20 января по 7 февраля.