В Рязани откроется филиал Национального центра «Россия»

По поручению президента Владимира Путина до конца 2025 года в пяти субъектах РФ появятся филиалы Национального центра «Россия». Регионы были отобраны по итогам конкурсного отбора, в котором участвовали 15 субъектов, сообщает официальный сайт Центра.

Филиалы откроются в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, Рязанской области, Севастополе, Приморском и Красноярском краях. Они станут площадками, где посетители смогут познакомиться с наследием Международной выставки-форума «Россия» и достижениями страны. Здесь организуют насыщенные деловые, культурные и общественные программы.

Все филиалы станут пространствами для выставок, культурных мероприятий, образовательных программ, мастер-классов и творческих встреч. В их экспозициях расскажут о национальных проектах и вкладе местных жителей в развитие страны. Также в филиалах предусмотрены зоны для деловых и событийных программ, магазины с уникальными региональными и российскими брендами, детские зоны, лектории, а также пространства для знакомства с локальной кухней.

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В Рязани филиал Национального центра «Россия» разместится на территории ВДНХ. На сегодняшний день рязанская ВДНХ — единственный сохранившийся и восстановленный ансамбль региональной выставки советского периода из 11 подобных комплексов, построенных в то время.