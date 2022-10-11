В Рязани оштрафовали нарушителя, припарковавшего автомобиль на Почтовой

Нарушителя, оставившего легковой автомобиль на пешеходной улице Почтовой в Рязани, привлекли к административной ответственности. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД Рязанской области.

Протокол на водителя составили по ч. 2 ст. 12.15 КоАП РФ (Движение по велосипедным или пешеходным дорожкам либо тротуарам в нарушение ПДД). Наказание по этой статье — штраф 2 тысячи рублей.

Ранее фото с припаркованным у кафе автомобилем появилось в социальной сети.

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