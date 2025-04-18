Пятница, 18 апреля, 2025
12.6 C
Рязань
Транспорт и дороги

В Рязани ограничили максимальную скорость прокатных электросамокатов

Алексей Самохин

Максимальную скорость прокатных электросамокатов сократили до 20 километров в час. Об этом, ссылаясь на представителей компаний «Яндекс Go», «МТС Юрент» и Whoosh, пишет портал «Объясняем.рф».

Отметим, что эти компании работают и в Рязани, значит решение должно распространяться и на наш город.

В сообщении отмечается, что ограниченная скорость на 5 километров в час меньше разрешённой правилами дорожного движения.

Реклама

Контролировать скорость помогут специальные модули, встроенные в самокаты. Авторы инициативы надеются, что она поможет снизить количество аварий и обезопасить пешеходов.

Материалы рубрики

© Информационное агентство 7info. Политика конфиденциальности

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

Возрастное ограничение: 16+

Следите за нашими материалами в соцсетях

Все права защищены. ©7info.ru. 2025. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Телефон для связи: +79993737778.