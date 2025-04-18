В Рязани ограничили максимальную скорость прокатных электросамокатов

Максимальную скорость прокатных электросамокатов сократили до 20 километров в час. Об этом, ссылаясь на представителей компаний «Яндекс Go», «МТС Юрент» и Whoosh, пишет портал «Объясняем.рф».

Отметим, что эти компании работают и в Рязани, значит решение должно распространяться и на наш город.

В сообщении отмечается, что ограниченная скорость на 5 километров в час меньше разрешённой правилами дорожного движения.

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Контролировать скорость помогут специальные модули, встроенные в самокаты. Авторы инициативы надеются, что она поможет снизить количество аварий и обезопасить пешеходов.