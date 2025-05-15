В Рязани ограничат стоянку транспортных средств в районе ТЦ «Полетаевский»

В Рязани ограничат стоянку транспортных средств. Об этом сообщает администрация города.
Ограничения введут для повышения безопасности дорожного движения и создания комфортной транспортной среды. Стоянку запретят в районе ТЦ «Полетаевский».
Здесь установят дорожные знаки «Зона с ограничением стоянки 22:00 – 7:00» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор», 3.1 «Выезд запрещен» с табличками 8.5.4 «Время действия 22:00 – 7:00» и 3.28 «Стоянка запрещена» с табличками 8.5.4 «Время действия 22:00 – 7:00», 8.24 «Работает эвакуатор».
Срок выполнения работ по монтажу вышеуказанных знаков запланирован в мае-июне 2025 года.
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