В Рязани ограничат движение по улице Вокзальной до 20 октября

В Рязани на улице Вокзальной из-за проведения работ по капитальному ремонту тепловых сетей ограничено движение транспорта.

Ограничение будет действовать с 11:00 25 сентября до 23:00 20 октября.

Движение будет ограничено на участке автомобильной дороги от дома №22 до дома №26 по улице Вокзальной.

Будут закрыты две полосы движения в сторону Малого шоссе.

Места проведения работ будут огорожены и оснащены всеми необходимыми дорожными знаками.

Администрация Рязани обращается к автомобилистам с просьбой заранее учитывать эту информацию при планировании своих маршрутов.