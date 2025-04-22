Во вторник, 22 апреля, в Рязани официально завершился отопительный сезон.

Постановление мэрии об отключении отопления подписал исполняющий обязанности главы администрации города Дмитрий Лощинин.

Дословно:

Реклама

Муниципальному унитарному предприятию города Рязани «Рязанское муниципальное предприятие тепловых сетей» (Гаврилов Д. В.), производственному подразделению «Дягилевская ТЭЦ» филиала АО «Квадра» — «Тамбовская генерация» (Корочкин С. Б.), муниципальному казенному учреждению «Дирекция заказчика объектов социальной сферы» (Рытьков А.Ю.), Рязанскому филиалу ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ» (Иванчиков М.Е.) с 22.04.2025 приступить к отключению систем отопления жилищного фонда и объектов социальной сферы города Рязани от Ново-Рязанской ТЭЦ, Дягилевской ТЭЦ, котельных муниципального унитарного предприятия города Рязани «Рязанское муниципальное предприятие тепловых сетей» и ведомственных котельных. Организациям всех форм собственности, эксплуатирующим системы теплопотребления, выполнить 22.04.2025 надежное отключение систем теплопотребления от тепловых сетей.

Полный текст постановления опубликован на сайте газеты «Рязанские ведомости».