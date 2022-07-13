В Рязани одобрили строительство ресторанного комплекса за ТРЦ «Премьер»

Комиссия по землепользованию и застройке одобрила возведение ресторанного комплекса за ТРЦ «Премьер». Заключение опубликовано в газете «Рязанские ведомости» 13 июля.

Комплекс планируют строить на берегу Трубежа. Для него выделят участок площадью 13,5 тыс. кв. м. Главе города комиссия рекомендовала предоставить организации, которая будет заниматься его возведением, разрешение на строительство. Уже известно, что это ООО «Промактив».

Ресторанный комплекс будет состоять из двух зданий, окружённых сквером. Ранее вопрос о строительстве ресторана обсуждали на публичных слушаниях.