В Рязани обсудили вопросы создания экологического стандарта

7 июля в Рязани прошёл круглый стол по вопросу создания экологического стандарта Рязани. Участие в мероприятии приняли мэр Елена Сорокина, эксперты в области охраны окружающей среды, представители горадминистрации.

— Экостандарт – документ про ответственное, экологичное отношение всех участников городского сообщества. Все живем в одном городе, хотим дышать чистым воздухом, — заявила Сорокина.

На заседании отметили, что применение экостандарта оставят добровольными. Ожидается, что в его реализацию включатся все промышленные предприятия, экспертные сообщества и общественные объединения города.

В планах – разработка понятного документа, который чётко регламентирует отношения в хозяйственной, информационной, просветительской и иной деятельности, оказывающей влияние на окружающую среду.

Документ будет готовиться с учетом городских полномочий, не подменяя, но посильно дополняя взаимодействие и работу с областными структурами.