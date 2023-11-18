Суббота, 18 ноября, 2023
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В Рязани объяснили «оккупацию водителями» выделенной полосы на Московском шоссе

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Водители «оккупируют» выделенку на Московском шоссе Рязани из-за «лишней полосы из ниоткуда в никуда». Об этом в телеграм-канале сообщили транспортные активисты.

В соцсетях регулярно появляются сообщения о водителях частных автомобилей, которые едут по выделенной полосе общественного транспорта. Активисты призывают писать в администрацию Рязани, чтобы убрали лишнюю полосу.

— Тогда не будет сюрпризов для водителей, когда автомобильная полоса внезапно становится выделенкой — и не будет ни «оккупации выделенки», ни большого числа перестроений в одном месте, — говорится в сообщении.

Каких-либо схем, объясняющих наличие «полосы в никуда», телеграм-канал не опубликовал.

Напомним, выделенные полосы для общественного транспорта появились в Рязани на Первомайском проспекте и Московском шоссе. После нововведения скорость пассажирских перевозок выросла, водители остальных автомобилей жалуются на пробки.

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