Суббота, 2 декабря, 2023
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В Рязани назвали «Мисс и Мистера Студенчество 2023»

7info
Фото: vk.com/wowrzn
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В пятницу, 1 декабря, в Рязани прошёл конкурс «Мисс и Мистер Студенчество 2023». Результаты организаторы сообщили на официальной странице конкурса ВКонтакте.

Мисс Студенчество Рязань: Кристина Устинова/ Академия ФСИН

Вице-Мисс Студенчество Рязань: Анастасия Ратникова / РГУ имени С. А. Есенина

Мисс зрительских симпатий: Дарья Черносвитова / РГАТУ имени П. А. Костычева

Мистер Студенчество Рязань: Николай Чижков/ РГАТУ

Вице-Мистер Студенчество Рязань: Роман Лепешкин / Рязанский Политех

Мистер зрительских симпатий: Дмитрий Соломатин / РГРТУ.

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