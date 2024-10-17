В Рязани начались «раскопки» на Первомайском проспекте

В Рязани частично перекрыли движение по Первомайскому проспекту, сообщает днём 17 октября телеграм-канал «Рязань».

— Первомайский проспект в районе пересечения с улицей Пожалостина вновь частично перекрыт, идут очередные раскопки, — пишет автор поста.

На месте находится экскаватор, «Камаз», рабочие коммунальной службы. Перекрыты две полосы при движении в сторону площади Ленина.