В Рязани начались «раскопки» на Первомайском проспекте

В Рязани частично перекрыли движение по Первомайскому проспекту, сообщает днём 17 октября телеграм-канал «Рязань».
На месте находится экскаватор, «Камаз», рабочие коммунальной службы. Перекрыты две полосы при движении в сторону площади Ленина.
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В Рязани частично перекрыли движение по Первомайскому проспекту, сообщает днём 17 октября телеграм-канал «Рязань».
На месте находится экскаватор, «Камаз», рабочие коммунальной службы. Перекрыты две полосы при движении в сторону площади Ленина.