Четверг, 17 октября, 2024
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В Рязани начались «раскопки» на Первомайском проспекте

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Алексей Самохин
Фото: t.me/rzncity

В Рязани частично перекрыли движение по Первомайскому проспекту, сообщает днём 17 октября телеграм-канал «Рязань». 

— Первомайский проспект в районе пересечения с улицей Пожалостина вновь частично перекрыт, идут очередные раскопки, — пишет автор поста. 

На месте находится экскаватор, «Камаз», рабочие коммунальной службы. Перекрыты две полосы при движении в сторону площади Ленина. 

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