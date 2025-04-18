В Рязани на Троицком мосту идёт ремонт, пешеходам напомнили о соблюдении ПДД

В рамках муниципального контракта в Рязани продолжаются работы по ремонту Троицкого моста на Первомайском проспекте, в районе перекрёстка с улицей Каширина. Об этом сообщает телеграм-канал мэрии.

На первом этапе ремонта полностью закрыт тротуар при движении в сторону площади Ленина. В соответствии с проектом организации движения, пешеходы должны использовать обходной маршрут через существующие пешеходные переходы. Однако регулярно фиксируются случаи нарушения ПДД, когда пешеходы переходят через проезжую часть на ремонтируемом участке.

Администрация города Рязани призывает жителей строго соблюдать требования Правил дорожного движения, чтобы не подвергать себя и окружающих опасности.