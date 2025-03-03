В Рязани на организацию видеонаблюдения на ЕГЭ выделили 8 миллионов

В Рязани на организацию видеонаблюдения на Едином госэкзамене выделено 8,2 миллиона рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.
Подрядчик должен обеспечить запись процесса сдачи ЕГЭ и передать ее в центр сбора данных. В каждом кабинете должны быть установлены две IP-камеры.
В школах Рыбновского, Александро-Невского, Спасского районов и Рязани необходимо провести ремонт установленных камер.
Также необходимо организовать бесперебойную работу сервисной поддержки на момент тестирования системы, экзамена и в течение десяти дней после завершения ЕГЭ.
Записи будут храниться год.