В Рязани на организацию видеонаблюдения на ЕГЭ выделили 8 миллионов

В Рязани на организацию видеонаблюдения на Едином госэкзамене выделено 8,2 миллиона рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Подрядчик должен обеспечить запись процесса сдачи ЕГЭ и передать ее в центр сбора данных. В каждом кабинете должны быть установлены две IP-камеры.

В школах Рыбновского, Александро-Невского, Спасского районов и Рязани необходимо провести ремонт установленных камер.

Реклама

Также необходимо организовать бесперебойную работу сервисной поддержки на момент тестирования системы, экзамена и в течение десяти дней после завершения ЕГЭ.

Записи будут храниться год.