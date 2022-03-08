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Вторник, 8 марта, 2022

В Рязани эвакуированных жительниц Донбасса поздравили с Международным женским днём

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В Рязани эвакуированных жительниц Донбасса поздравили с Международным женским днём

7info7

Для эвакуированных жительниц ДНР и ЛНР в Рязани организовали праздничные мероприятия, посвящённые международному женскому дню. Об этом сообщает опергруппа регионального правительства.

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Мероприятия прошли в рамках поддержки жителей Донбасса, которые проживают в пунктах временного размещения.

Для молодых спортсменок 8 марта провели мастер-класс по макияжу, для детей -праздники с анимацией, вокальные конкурсы.

Праздничное настроение женщинам подарили финалисты телепроекта «Новая звезда» группа «Балалайка 62» и другие рязанские коллективы.

В Рязани эвакуированных жительниц Донбасса поздравили с Международным женским днём
В Рязани эвакуированных жительниц Донбасса поздравили с Международным женским днём
В Рязани эвакуированных жительниц Донбасса поздравили с Международным женским днём

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